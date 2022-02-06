Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии
Кейн: «Словами не описать, как хорош Конте»
Форвард – о новом тренере команды
19:27
Фото: Sky Sports
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал BBC о своем отношении к тренеру Антонио Конте.
«Конте - великолепный тренер. Словами я не могу описать, как он хорош.
Этот коуч изменил психологию команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами».
Конте возглавил «Тоттенхэм» по ходу сезона и проиграл пока лишь один матч из 11.
Итальянец ставит цель выиграть титул АПЛ.
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