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Кейн сообщил, что этим летом точно не покинет «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» ограничится подписанием Грилиша
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:10
Кейн сообщил, что этим летом точно не покинет «Тоттенхэм»
Харри Кейн / Фото - Eurosport

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не покинет клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщил сам футболист в своем твиттере.

Увидеть такой прием от фанатов «шпор» в это воскресенье было невероятно. Равно как и читать слова поддержки в последние недели.

Я остаюсь в «Тоттенхэме» нынешним летом и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха.

Ранее Кейн впервые за три года оказался на скамейке запасных в матче «Тоттенхэма». Однако это оказало не связанным с переходом в «Манчестер Сити».

Сергей Стаднюк
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Теги

Тоттенхэм Харри Кейн

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