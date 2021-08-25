Кейн сообщил, что этим летом точно не покинет «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» ограничится подписанием Грилиша

Харри Кейн / Фото - Eurosport

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не покинет клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщил сам футболист в своем твиттере.

Увидеть такой прием от фанатов «шпор» в это воскресенье было невероятно. Равно как и читать слова поддержки в последние недели. Я остаюсь в «Тоттенхэме» нынешним летом и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха.

Ранее Кейн впервые за три года оказался на скамейке запасных в матче «Тоттенхэма». Однако это оказало не связанным с переходом в «Манчестер Сити».