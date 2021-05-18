Кейн может продолжить карьеру в «Барселоне»
Кейн сообщил «Тоттенхэму» о своем желании уйти в конце сезона
Форвард хочет получить новый вызов
18 мая 08:25
Фото: Sky Sports
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн намерен покинуть клуб летом.
О своем решении форвард сообщил руководству «шпор», сообщает Sky Sports. Он хочет получить новый вызов.
Отмечается, что клуб уже начал поиски замены своему лидеру. Сам Кейн хочет определиться со своим будущим до Евро-2020.
При этом, Харри намерен остаться в АПЛ.
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