Кейн побил 113-летний рекорд в сборной Англии
Кейн сравнился с Линекером по количеству голов за сборную Англии. До лучшего бомбардира в истории – 5 мячей
Руни начинает нервно покуривать
Фото: Twitter
Форвард сборной Англии Харри Кейн забил 48-м голов в составе национальной команды, тем самым догнав экс-нападающего «львов» Гари Линекера, сообщает Opta.
По информации источника, Кейну осталось лишь 5 мячей до лучшего бомбардира в истории сборной Англии – Уэйна Руни (53 гола за национальную команду).
Отметим, Кейн сделал покер в воротах Сан-Марино (10:0) в матче отбора на ЧМ-2022.
Англия квалифицировалась на чемпионат мира напрямую. Кроме того, Кейн побил 113-летний рекорд.
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