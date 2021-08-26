Кейн требует у «Тоттенхэма» зарплату, которая сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Этим летом форварда не отпустили из клуба

Харри Кейн / фото - CNBC

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн готов продлить контракт с текущим клубом при одном условии, сообщает Daily Mail.

Кейн поставит свою подпись под новым соглашением только в том случае, если его зарплата будет составлять 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком английского чемпионата.

Текущий лидер списка Кевин Де Брюйне зарабатывает в «Манчестер Сити» 385 тысяч фунтов в неделю.

Ранее президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви не отпустил форварда в тот же МС, проигнорировав джентельменское соглашение, которое у него было с игроком.

Кейн отреагировал на такое решение бойкотом тренировок, но это никак не изменило ситуацию и ему пришлось вернутся в расположение клуба.

Напомним, Кейн сообщил, что останется в «Тоттенхэме» на следующий сезон.