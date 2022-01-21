Кейн: «У нас есть возможность использовать преимущество в лице Конте, которое мы получили»

При итальянце команда демонстрирует неплохие результаты

Антонио Конте и Харри Кейн / фото - Eurosport

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн высказался для Sky Sports о работе под руководством Антонио Конте:

«Он один из лучших тренеров в мире. В последние пару лет мы не достигали желаемых вершин. Но у нас есть возможность использовать преимущество, которое мы получили. Конте – требовательный тренер. Он делает все, что может. Игроки хорошо реагируют на его требования, все упорно работают, чтобы добиться успеха. Это наша главная цель в клубе. Обязанность игроков – показать тренеру, что мы способны вывести клуб на самый высокий уровень».

Итальянец возглавил «шпор» 2-го ноября. После его назначения лондонцы пока не проиграли ни одного матча в АПЛ. Команда занимает 5-е место в таблице, набрав 36 пунктов.

Кейн в текущей кампании провел 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Напомним, 35-летний капитан «Тоттенхэма» продлит контракт с клубом.