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Евро-2020 2020
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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Кейн: «В больших финалах результат определяют мелочи»

Одна ошибка может решить исход матча
Футбол Евро-2020
21:20
Кейн: «В больших финалах результат определяют мелочи»
Харри Кейн / фото - 24x365

Нападающий сборной Англии Харри Кейн рассказал официальному сайту UEFA о том, как можно выиграть в финале Евро-2020:

«Будет трудный матч. Сборная Италии – прекрасная команда. К тому же с богатой историей побед на крупных турнирах. У них много опыта, есть индивидуально сильные игроки, но главное – сплочённый коллектив. Будет тяжёлая битва, но мы знаем, что наша команда более чем в силах победить.

Надо только сосредоточиться на себе, тщательно подготовиться и подойти к матчу с тем же настроем, с каким подходили ко всем остальным: не сомневаться в том, что мы способны выиграть. В важных матчах, в больших финалах результат определяют мелочи. Мы должны сделать так, чтобы они сложились в нашу пользу».

Хоть тренер «львов» Гарет Саутгейт и заявил, что эта команда уже оставила наследие, но в памяти болельщиков останется только победитель. К тому же, Англия не попадала в финал крупного европейского турнира больше 50 лет, со времен домашнего Чемпионата мира 1966.

Решать, кто из них сильнее, команды будут уже завтра, в финале Евро-2020, который состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Метеорологи сообщили, что во время матча на стадион может попасть около миллиона летающих муравьев.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляцию противостояния. Начало матча – в 22:00.

Павел Харченко
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Теги

Харри Кейн Италия – Англия сборная Англии (футбол)

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