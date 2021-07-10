Кейн: «В больших финалах результат определяют мелочи»

Одна ошибка может решить исход матча

Харри Кейн / фото - 24x365

Нападающий сборной Англии Харри Кейн рассказал официальному сайту UEFA о том, как можно выиграть в финале Евро-2020:

«Будет трудный матч. Сборная Италии – прекрасная команда. К тому же с богатой историей побед на крупных турнирах. У них много опыта, есть индивидуально сильные игроки, но главное – сплочённый коллектив. Будет тяжёлая битва, но мы знаем, что наша команда более чем в силах победить. Надо только сосредоточиться на себе, тщательно подготовиться и подойти к матчу с тем же настроем, с каким подходили ко всем остальным: не сомневаться в том, что мы способны выиграть. В важных матчах, в больших финалах результат определяют мелочи. Мы должны сделать так, чтобы они сложились в нашу пользу».

Хоть тренер «львов» Гарет Саутгейт и заявил, что эта команда уже оставила наследие, но в памяти болельщиков останется только победитель. К тому же, Англия не попадала в финал крупного европейского турнира больше 50 лет, со времен домашнего Чемпионата мира 1966.

Решать, кто из них сильнее, команды будут уже завтра, в финале Евро-2020, который состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Метеорологи сообщили, что во время матча на стадион может попасть около миллиона летающих муравьев.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляцию противостояния. Начало матча – в 22:00.