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Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма» и будет оштрафован за несвоевременный приезд

До четверга форвард будет находится на карантине и тренироваться самостоятельно
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:01
Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма» и будет оштрафован за несвоевременный приезд
Харри Кейн / Фото: Facebook Тоттенхэма

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн вернулся в расположение клуба в субботу утром, сообщает Sky Sports.

Нападающий сборной Англии будет на карантине до четверга и пока будет тренироваться индивидуально.

«Шпоры» ожидали возвращения Кейна в понедельник, но игрок не явился. Клуб намерен оштрафовать Харри за отсутствие во время подготовительно процесса к предстоящему сезону. 

Напомним, что «Манчестер Сити» желает видеть Кейна в своих рядах.

Олег Шумейко-младший
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Харри Кейн Тоттенхэм

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