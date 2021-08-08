Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма» и будет оштрафован за несвоевременный приезд

До четверга форвард будет находится на карантине и тренироваться самостоятельно

Харри Кейн / Фото: Facebook Тоттенхэма

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн вернулся в расположение клуба в субботу утром, сообщает Sky Sports.



Нападающий сборной Англии будет на карантине до четверга и пока будет тренироваться индивидуально.

«Шпоры» ожидали возвращения Кейна в понедельник, но игрок не явился. Клуб намерен оштрафовать Харри за отсутствие во время подготовительно процесса к предстоящему сезону.

Напомним, что «Манчестер Сити» желает видеть Кейна в своих рядах.