Кейн заявил, что вернется в «Тоттенхэм», однако свет на свое будущее не пролил
Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма» и будет оштрафован за несвоевременный приезд
До четверга форвард будет находится на карантине и тренироваться самостоятельно
16:01
Харри Кейн / Фото: Facebook Тоттенхэма
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн вернулся в расположение клуба в субботу утром, сообщает Sky Sports.
Нападающий сборной Англии будет на карантине до четверга и пока будет тренироваться индивидуально.
«Шпоры» ожидали возвращения Кейна в понедельник, но игрок не явился. Клуб намерен оштрафовать Харри за отсутствие во время подготовительно процесса к предстоящему сезону.
Напомним, что «Манчестер Сити» желает видеть Кейна в своих рядах.
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