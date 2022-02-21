Конте – о победе над «Манчестер Сити»: «Тоттенхэм – одна из самых трудолюбивых команд, которыми я руководил»
Кейн вновь отклонил новый контракт с «Тоттенхэмом» и хочет уйти летом
Форвард намерен перейти в «Манчестер Сити»
11:10
Фото: AFP
«Тоттенхэм» вновь не смог продлить контракт с форвардом Харри Кейном.
Ему предлагали самую большую зарплату в команде и соглашение на пять лет. Нападающий его отклонил, сообщает The Athletic.
Кейн хочет бороться за трофеи и намерен сменить команду уже летом. «Манчестер Сити» все еще заинтересован в игроке.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» завершается в 2023-м году. За его хотят 150 миллионов фунтов.
Ранее Хосеп Гвардиола рассказал, как «Ман Сити» вел переговоры со «шпорами».
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