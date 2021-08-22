«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» далеки от договоренности по Кейну
Кейн впервые за три года оказался на скамейке запасных в матче «Тоттенхэма»
Харри до сих пор наказан за желание уйти из клуба
16:34
Харри Кейн / Фото: Тоттенхэм
Звезда «Тоттенхэма» Харри Кейн впервые с декабря 2018 года не попал в стартовые состав команды на матч Английской премьер-лиги, сообщает страница Opta в Twitter.
«Тоттенхэм» во 2-м туре АПЛ сыграет с «Вулверхэмптоном».
Отметим, что после финала Евро-2020 против сборной Италии, Кейн больше на поле не выходил.
Ранее Кейн отказался тренироваться в «Тоттенхэме» до тех пор, пока не будет продан в «Манчестер Сити». Затем игрок все же вернулся в расположение клуба и был оштрафован.
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