Кейн впервые за три года оказался на скамейке запасных в матче «Тоттенхэма»

Харри до сих пор наказан за желание уйти из клуба

Харри Кейн / Фото: Тоттенхэм

Звезда «Тоттенхэма» Харри Кейн впервые с декабря 2018 года не попал в стартовые состав команды на матч Английской премьер-лиги, сообщает страница Opta в Twitter.



«Тоттенхэм» во 2-м туре АПЛ сыграет с «Вулверхэмптоном».

Отметим, что после финала Евро-2020 против сборной Италии, Кейн больше на поле не выходил.

Ранее Кейн отказался тренироваться в «Тоттенхэме» до тех пор, пока не будет продан в «Манчестер Сити». Затем игрок все же вернулся в расположение клуба и был оштрафован.