Кейн выдал худший старт сезона за последние шесть лет

Форвард не забил ни в одном матче АПЛ

Фото: BBC

«Тоттенхэм» проиграл в дерби «Арсеналу» (1:3) в матче 6 тура АПЛ.

Свой худший старт сезона выдал нападающий Харри Кейн. В шести турах он не сумел отличиться ни одним голом. Он забил лишь в поединке Кубка Лиги против «Вулверхэмптона».

Также у него нет и голевых передач за это время. При этом, он забил уже три мяча за сборную Англии, а также в Лиге конференций.

Кейн в прошлом сезоне выиграл бомбардирскую гонку АПЛ, забив 23 мяча.