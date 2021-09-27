Известен календарь олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022
Кейн выдал худший старт сезона за последние шесть лет
Форвард не забил ни в одном матче АПЛ
27 сентября 07:50
Фото: BBC
«Тоттенхэм» проиграл в дерби «Арсеналу» (1:3) в матче 6 тура АПЛ.
Свой худший старт сезона выдал нападающий Харри Кейн. В шести турах он не сумел отличиться ни одним голом. Он забил лишь в поединке Кубка Лиги против «Вулверхэмптона».
Также у него нет и голевых передач за это время. При этом, он забил уже три мяча за сборную Англии, а также в Лиге конференций.
Кейн в прошлом сезоне выиграл бомбардирскую гонку АПЛ, забив 23 мяча.
Комментарии 0