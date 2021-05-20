«Тоттенхэм» неожиданно уступил «Астон Вилле» в родных стенах
Кейн: «Я не буду стоить 100 миллионов фунтов через 2-3 года»
Форвард «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о возможном уходе из команды
20 мая 17:57
Харри Кейн / фото - Getty Images
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн в комментарии инсайдеру Фабрицио Романо высказался о том, что текущий сезон может стать для него последним в составе «шпор».
«Я думаю, у нас должен состояться разговор. Настал момент, когда я должен высказать свои мысли в разговоре с президентом. Надеюсь, у нас достаточно хорошие отношения. После 16 лет в клубе… Надеюсь, у нас будет честный разговор.
Возможно, Леви захочет продать меня. Наверное, он думает: «Если я могу получить за тебя 100 млн фунтов, то почему нет?» Понимаете, о чем я? Я не буду столько стоить через 2-3 года. Я хочу играть в Лиге чемпионов. Я хочу участвовать в больших матчах.
Как уже говорил, я никогда не скажу, что я бы играл в «Тоттенхэме» до конца карьеры, и никогда не скажу, что я бы ушел из клуба».
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