Кейн забил первые голы за «Тоттенхэм» в новом сезоне

Форвард оформил дубль в матче Лиги конференций

Фото: BBC

«Тоттенхэм» прошел в групповой этап Лиги конференций.

Поражением лондонцев завершилась игра недельной давности против «Пасуш Феррейры» (0:1), но дома «шпоры» разгромили соперника (3:0).

Дубль в матче оформил Харри Кейн. Это его первые голы в нынешнем сезоне и первый матч в стартовом составе. Еще один мяч забил Ло Чельсо.

Кейн мог перейти в «Тоттенхэм», но трансфер в «Манчестер Сити» так и не состоялся.