«Тоттенхэм» может подписать хавбека «Ювентуса» за 40 миллионов фунтов
Кейн забил первые голы за «Тоттенхэм» в новом сезоне
Форвард оформил дубль в матче Лиги конференций
07:27
Фото: BBC
«Тоттенхэм» прошел в групповой этап Лиги конференций.
Поражением лондонцев завершилась игра недельной давности против «Пасуш Феррейры» (0:1), но дома «шпоры» разгромили соперника (3:0).
Дубль в матче оформил Харри Кейн. Это его первые голы в нынешнем сезоне и первый матч в стартовом составе. Еще один мяч забил Ло Чельсо.
Кейн мог перейти в «Тоттенхэм», но трансфер в «Манчестер Сити» так и не состоялся.
Комментарии 0