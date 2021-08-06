Кейн заявил, что вернется в «Тоттенхэм», однако свет на свое будущее не пролил

Фото: Twitter Харри Кейна

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн в Twitter сообщил, когда вернется в расположение команды:

Вот почему мне больно было читать некоторые комментарии на этой неделе, ставящие под сомнение мой профессионализм.

Не буду вдаваться в детали, но хочу пояснить, что я никогда не отказывался и не буду отказывался от тренировок. Я вернусь в клуб завтра, как и планировал.

Я бы не стал делать ничего, что может поставить под угрозу мои отношения с болельщиками, оказывавшими мне непоколебимую поддержку во время моего пребывания в клубе».