Гвардиола: «Мы очень заинтересованы в Кейне»
Кейн заявил, что вернется в «Тоттенхэм», однако свет на свое будущее не пролил
Форвардом предметно интересуется «Манчестер Сити»
6 августа 20:12
Фото: Twitter Харри Кейна
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн в Twitter сообщил, когда вернется в расположение команды:
«Прошло почти десять лет с тех пор, как я дебютировал за «Тоттенхэм». Каждый год вы – болельщики – дарили мне полную поддержку и любовь.
Вот почему мне больно было читать некоторые комментарии на этой неделе, ставящие под сомнение мой профессионализм.
Не буду вдаваться в детали, но хочу пояснить, что я никогда не отказывался и не буду отказывался от тренировок. Я вернусь в клуб завтра, как и планировал.
Я бы не стал делать ничего, что может поставить под угрозу мои отношения с болельщиками, оказывавшими мне непоколебимую поддержку во время моего пребывания в клубе».
Напомним, главным претендентом на Кейна является «Манчестер Сити».
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