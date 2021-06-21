Кьеза: «Доказали, что каждый игрок Италии может выступить успешно»

Итальянцы набрали девять очков из девяти

Федерико Кьеза / фото - Twitter

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза поделился с официальным сайтом UEFA впечатлениями от выхода из группы с первого места:

«Сегодня мы доказали, что каждый из выбранных тренером игроков может выступить успешно. Я и сам был близок к тому, чтобы забить, но, к сожалению, валлийский защитник каким-то образом сумел выбить мяч с линии ворот».

Победа над валлийцами окончательно укрепила итальянцев в статусе лидера группы А. Также, Кьеза был признан лучшим игроком этого противостояния.

Команда Роберто Манчини вышла с первого места в плей-офф Евро-2020, набрав девять очков из девяти. Теперь им предстоит сыграть против команды со второго места группы С.

Кем будут их соперники по 1/8, мы узнаем уже сегодня: Украина и Австрия сразятся между собой за выход из группы с второй строчки.

Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.

Напомним, сборная Италии повторила историческое достижение 80-летней давности.