Кьеза пропустит 7 месяцев из-за травмы колена

Полузащитник выбыл на долгий срок

Фото: juventus.com

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза выбыл на долгий срок.

Он перенес операцию и пропустит семь месяцев, сообщает сайт клуба. Хавбек уже начал восстановление.

Получил травму Федерико в матче с «Ромой», где его заменили в первом тайме. Он не только пропустит остаток сезона в Серии А и ЛЧ, но и стыковые матчи сборной Италии.

Не исключено, что «Ювентус» может подписать игрока ему на замену. Сообщалось об интересе к игроку «Барселоны».

В текущем сезоне Кьеза провел 14 матчей в Серии А, забив 2 мяча