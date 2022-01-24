Кьеза выбыл до конца сезона и пропустит игры сборной Италии в стыках на ЧМ
Кьеза пропустит 7 месяцев из-за травмы колена
Полузащитник выбыл на долгий срок
07:26
Фото: juventus.com
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза выбыл на долгий срок.
Он перенес операцию и пропустит семь месяцев, сообщает сайт клуба. Хавбек уже начал восстановление.
Получил травму Федерико в матче с «Ромой», где его заменили в первом тайме. Он не только пропустит остаток сезона в Серии А и ЛЧ, но и стыковые матчи сборной Италии.
Не исключено, что «Ювентус» может подписать игрока ему на замену. Сообщалось об интересе к игроку «Барселоны».
В текущем сезоне Кьеза провел 14 матчей в Серии А, забив 2 мяча
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