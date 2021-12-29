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Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Он стал для меня источником вдохновения»

Итальянец успел поиграть бок-о-бок с великим португальцем
Футбол Серия А (Италия)
10:46
Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Он стал для меня источником вдохновения»
Федерико Кьеза и Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал для Football Italia совместные выступления за туринский клуб с Криштиану Роналду:

«Его самоотверженность, его интеллект, его способность быть решительным и присутствовать в любой ситуации стали для меня источником вдохновения. 

Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он выполняет, чтобы быть таким сильным.

Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую за одним из лучших футболистов в истории».

Португалец покинул этим летом «Ювентус», перебравшись в «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро.

Холанд – в запасе, Роналду – в старте. Известная организация презентовала символическую сборную Европы по итогам 2021-го годаллионов евро.

Павел Харченко
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Федерико Кьеза Ювентус Криштиану Роналду

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