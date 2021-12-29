Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Он стал для меня источником вдохновения»

Федерико Кьеза и Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал для Football Italia совместные выступления за туринский клуб с Криштиану Роналду:

Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он выполняет, чтобы быть таким сильным.

Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую за одним из лучших футболистов в истории».