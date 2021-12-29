Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»
Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Он стал для меня источником вдохновения»
Итальянец успел поиграть бок-о-бок с великим португальцем
10:46
Федерико Кьеза и Криштиану Роналду / фото - Eurosport
Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал для Football Italia совместные выступления за туринский клуб с Криштиану Роналду:
«Его самоотверженность, его интеллект, его способность быть решительным и присутствовать в любой ситуации стали для меня источником вдохновения.
Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он выполняет, чтобы быть таким сильным.
Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую за одним из лучших футболистов в истории».
Португалец покинул этим летом «Ювентус», перебравшись в «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро.
Холанд – в запасе, Роналду – в старте. Известная организация презентовала символическую сборную Европы по итогам 2021-го годаллионов евро.
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