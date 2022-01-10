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Кьеза выбыл до конца сезона и пропустит игры сборной Италии в стыках на ЧМ
Полузащитник травмировал колена
10 января 16:10
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза выбыл до конца сезона.
Он получил травму колена в матче против «Ромы» (3:4) и покинул поле еще в первом тайме. Как оказалось, травма весьма серьезная.
Кьеза травмировал коленные связки и выбыл до конца сезона. Также он не сыграет за сборную Италии в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.
Кроме того, он перенесет операцию, сообщает сайт клуба.
На его счету два мяча в 14 матчах Серии А в этом сезоне.
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