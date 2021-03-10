Пирло – о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов: «Это игра и такое случается»
Кьеза: «Ювентус» заслужил путевку в четвертьфинал ЛЧ»
Команда Пирло вылетела от «Порту»
Федерико Кьеза / Фото: Tuttomercato
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Слова хавбека приводит пресс-служба UEFA.
«Когда ты терпишь неудачу, всегда нужно тщательно проанализировать случившееся. Но в целом я считаю, что сегодня мы заслужили путевку в четвертьфинал. Нам во многом не повезло. Мои голы? Честно говоря, сейчас не хочу о них говорить. Мы хотели выйти в 1/4 финала, но не сделали этого. Невероятное разочарование»
«Ювентус» победил «Порту» (3:2), но по сумме двух встреч дальше прошла португальская команда.
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