Соболь помог «Брюгге» обыграть «Шарлеруа» и сократить отставание от лидера до 9 очков
Хабі Алонсо може стати новим наставником «Брюгге» Соболя
Але у іспанського спеціаліста є конкуренти
11:13
Хабі Алонсо / Фото - squawka.com«Брюгге» продовжує активний пошук нового головного тренера після того, як Альфред Схредер став наставником «Аякса». Про це повідомляє Voetbal.
Бельгійський клуб, за який грає українець Едуард Соболь, розглядає одразу декілька кандидатів. Не може бути виключенням, що посада нового наставника команди дістанеться асистенту Схредера, Карлу Хуфкенсу.
Іншими претендентами на тренерський місток «Брюгге» вважаються головний тренер «Мехелена» Вутер Вранкен та Хабі Алонсо, який наразі працює з молодіжною командою «Реал Сосьєдада». Раніше іспанський фахівець вже входив в шорт-лист власників «Брюгге», коли клуб вибирав наступника для Філіпа Клемана.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до національної команди для підготовки до матчу з Шотландією у рамках відбору на ЧС-2022. В ньому присутній і Соболь.
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