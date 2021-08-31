Хабвек «Колоса» отправился в Первую лигу

Футболист не сыграл ни одного матча за клуб после тяжелой травмы

Евгений Морозко / Фото - УПЛ

Полузащитник «Колоса» Евгений Морозко будет выступать за «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба представителя Первой лиги.

Клуб взял в аренду футболиста, однако не раскрыл, на какой срок. По данным Transfermarkt, соглашение действует до конца текущего года.

Отметим, что Морозко в феврале получил тяжелую травму колена. С тех пор хавбек не провел ни одного матча за ковалевцев, восстановившись лишь в начале августа.

Ранее сообщалось, кто заменит Руслана Костышина на посту главного тренера «Колоса».