«Колос» проведет два спарринга накануне матча с «Мариуполем»
Хабвек «Колоса» отправился в Первую лигу
Футболист не сыграл ни одного матча за клуб после тяжелой травмы
Евгений Морозко / Фото - УПЛ
Полузащитник «Колоса» Евгений Морозко будет выступать за «Полесье». Об этом сообщает пресс-служба представителя Первой лиги.
Клуб взял в аренду футболиста, однако не раскрыл, на какой срок. По данным Transfermarkt, соглашение действует до конца текущего года.
Отметим, что Морозко в феврале получил тяжелую травму колена. С тех пор хавбек не провел ни одного матча за ковалевцев, восстановившись лишь в начале августа.
Ранее сообщалось, кто заменит Руслана Костышина на посту главного тренера «Колоса».
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