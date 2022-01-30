Хачериди будет судиться с «Динамо» в CAS

Защитнику не выплатили всю зарплату

Фото: Динамо Брест

Защитник Евгений Хачериди инициировал суд с «Динамо» Брест.

Он все еще не получил зарплату от белорусского клуба, который покинул более года назад.

Экс-защитник команды потребовал от бывшего работодателя 1 миллион долларов за досрочное расторжение контракта. FIFA стал на сторону игрока.

Состоится еще суд в CAS, где вердикт будет окончательным.

Отметим, что Евгений с тех пор находится без команды.