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Хачериди будет судиться с «Динамо» в CAS

Защитнику не выплатили всю зарплату
Футбол В Европе
14:41
Хачериди будет судиться с «Динамо» в CAS
Фото: Динамо Брест

Защитник Евгений Хачериди инициировал суд с «Динамо» Брест.

Он все еще не получил зарплату от белорусского клуба, который покинул более года назад.

Экс-защитник команды потребовал от бывшего работодателя 1 миллион долларов за досрочное расторжение контракта. FIFA стал на сторону игрока.

Состоится еще суд в CAS, где вердикт будет окончательным.

Отметим, что Евгений с тех пор находится без команды.

Андрей Усмонов
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Теги

Евгений Хачериди Динамо Брест

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