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Хачериди будет судиться с «Динамо» в CAS
Защитнику не выплатили всю зарплату
Фото: Динамо Брест
Защитник Евгений Хачериди инициировал суд с «Динамо» Брест.
Он все еще не получил зарплату от белорусского клуба, который покинул более года назад.
Экс-защитник команды потребовал от бывшего работодателя 1 миллион долларов за досрочное расторжение контракта. FIFA стал на сторону игрока.
Состоится еще суд в CAS, где вердикт будет окончательным.
Отметим, что Евгений с тех пор находится без команды.
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