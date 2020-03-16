Экс-игрок «Динамо»: «Ничего экстраординарного в Хачериди нет, его выделяет только рост»
Хачериди: «Была конкретика от клуба УПЛ, но не совсем то, что я хочу»
Защитник пока не нашел новую команду
Евгений Хачериди / Фото: Динамо-Брест
Защитник Евгений Хачериди рассказал о своем будущем и о предложениях от команд.
Сейчас тренируюсь индивидуально в залах со специалистами. Предпочитаю иметь дело с профессионалами.«
Если найти команду, то, думаю, дней 10 мне бы хватило, чтобы быть в боевой готовности. Просто я сейчас в большей мере занимаюсь без мяча, а это совсем другое, чем на обычной тренировке в коллективе».
Когда планируешь определиться с командой?
«Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу».
Страна имеет значение?
«Нет».
Были ли предложения из Украины?
«Да. Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу».
Хачериди покинул «Динамо-Брест» в конце января.