Хачериди: «Была конкретика от клуба УПЛ, но не совсем то, что я хочу»

Евгений Хачериди / Фото: Динамо-Брест

Защитник Евгений Хачериди рассказал о своем будущем и о предложениях от команд.

Если найти команду, то, думаю, дней 10 мне бы хватило, чтобы быть в боевой готовности. Просто я сейчас в большей мере занимаюсь без мяча, а это совсем другое, чем на обычной тренировке в коллективе».