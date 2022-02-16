Хачериди летом может объявить о завершении карьеры

У защитника нет предложений

Фото: Динамо Брест

Защитник Евгений Хачериди может завершить карьеру.

У 34-летнего игрока нет предложений о продолжении карьеры. Он находится без клуба более года.

В конце 2020-го года защитник покинул «Динамо» Брест. С тех пор он пребывает в статусе свободного агента.

Сообщается, что если до лета он не найдет команду, то готов завершить карьеру.

Осенью у Хачериди был вариант с «Десной», но из-за долгов от такого варианта отказались обе стороны. Также сообщалось, что он пройдет просмотр в «Черноморце».