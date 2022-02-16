Хачериди может подписать контракт с «Черноморцем»
Хачериди летом может объявить о завершении карьеры
У защитника нет предложений
Фото: Динамо Брест
Защитник Евгений Хачериди может завершить карьеру.
У 34-летнего игрока нет предложений о продолжении карьеры. Он находится без клуба более года.
В конце 2020-го года защитник покинул «Динамо» Брест. С тех пор он пребывает в статусе свободного агента.
Сообщается, что если до лета он не найдет команду, то готов завершить карьеру.
Осенью у Хачериди был вариант с «Десной», но из-за долгов от такого варианта отказались обе стороны. Также сообщалось, что он пройдет просмотр в «Черноморце».
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