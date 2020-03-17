Хачериди: «Мало верится в мое возвращение в «Динамо»

Экс-защитник киевлян признался, что не пропускает матчей команды

Евгений Хачериди / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник Евгений Хачериди рассказал о том, что продолжает следить за киевским «Динамо». Также футболист оценил вероятность своего возвращения в команду и поделился мнением о молодых центрбеках «бело-синих».

За киевским «Динамо» следишь?

Да. Стараюсь не пропускать матчи «бело-синих».

Если бы вдруг поступило предложение от «Динамо», вернулся бы?

Почему нет? Но в это мало верится, поскольку сейчас в команде ставка делается на молодежь. Думаю, к этому вопросу возвращаться неактуально.

Как тебе действия Забарного, Попова, Сироты?

Неплохие ребята, стараются. У них еще все впереди. Главное, чтобы травмы не беспокоили.

При Мирче Луческу игра и результаты команды улучшились?

Вы же сами все видите. Все очевидно. К результату, думаю, вопросов быть не должно. Да, может, не всегда получается яркая игра, но были и классные матчи.

«Динамо» по силам в нынешнем чемпионате выиграть золотые медали?

Вполне. Киевляне сейчас фавориты чемпионской гонки. У них есть запас в четыре очка. Просто нужно не сбавлять обороты и продолжать в том же духе.

С кем из бывших партнеров чаще всего общаешься?

Переписываемся с Сергеем Рыбалкой, Сергеем Сидорчуком. Сидор – красавец, в матче с «Зарей» хорошо дал за уши вратарю. Да и вообще сильную игру выдал.

Киевлянам сложно будет пройти «Вильярреал» в Лиге Европы?

Я желаю «динамовцам» сотворить чудо. Однако пробиться в четвертьфинал будет сродни подвигу.

Также Хачериди рассказал, что у него не получилось в заграничных клубах.