Хачериди может подписать контракт с «Черноморцем»

Защитник без клуба уже более года

Фото: Динамо Брест

Защитник Евгений Хачериди может оказаться в «Черноморце».

Вероятно, 34-летний игрок будет на просмотре в одесском клубе. Его могут подписать, если он произведет впечатление на Романа Григорчука.

Хачериди более года находится без клуба. В конце 2020 года он покинул «Динамо» Брест.

Летом он тренировался с «Десной», но до подписания контракта дело не дошло.

Также ему приписывали переход в «Карпаты».