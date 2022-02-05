Хачериди будет судиться с «Динамо» в CAS
Хачериди может подписать контракт с «Черноморцем»
Защитник без клуба уже более года
Фото: Динамо Брест
Защитник Евгений Хачериди может оказаться в «Черноморце».
Вероятно, 34-летний игрок будет на просмотре в одесском клубе. Его могут подписать, если он произведет впечатление на Романа Григорчука.
Хачериди более года находится без клуба. В конце 2020 года он покинул «Динамо» Брест.
Летом он тренировался с «Десной», но до подписания контракта дело не дошло.
Также ему приписывали переход в «Карпаты».
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