FIFA заставит «Динамо Брест» выплатить Хачериди миллион долларов
Хачериди – о новом клубе: «Посмотрим, как будет дальше»
Защитник ранее тренировался с «Десной», но покинул расположение команды
Евгений Хачериди / Фото - Динамо-Брест
Защитник Евгений Хачериди так и не подписал контракт с «Десной». Футболист высказался о своем будущем.
Пока не хотелось бы что-то комментировать. Новый клуб? Посмотрим, как будет дальше.
Хачериди начал тренироваться с «Десной» в начале августа. Однако несколько дней назад покинул расположение черниговского клуба.
Ранее сообщалось, что FIFA заставит «Динамо Брест» выплатить Хачериди миллион долларов.
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