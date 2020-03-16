Хачериди рассказал, что у него не получилось в заграничных клубах

Защитник выступал в ПАОКе и «Динамо-Брест»

Евгений Хачериди / Фото - ПАОК

Украинский защитник Евгений Хачериди подвел итоги своим выступлениям в греческом ПАОКе и белорусском «Динамо-Брест». Также футболист оценил, сколько еще сможет играть на высоком уровне

Что не получилось в Беларуси?

Там много нюансов. Из прошлогоднего состава все ушли. Покинул клуб и президент. Команда сейчас на балансе города. Финансирование не то, теперь в Бресте ставятся другие задачи.

Если не ошибаюсь, у тебя контракт с «Динамо» был до конца нынешнего года.

Совершенно верно.

С тобой рассчитались?

Частично. До конца вопрос еще не закрыт.

Ты о чем-то сожалеешь в плане карьеры?

Нет. Все что не делается, к лучшему. Значит, так должно было случиться.

Первенство соседней страны намного ниже уровнем УПЛ?

Я бы не сказал, что глобально. Да, украинский чемпионат сильнее, но не намного.

После ухода из киевского «Динамо» тебе пока так и не удавалось закрепиться в какой-то из команд надолго. Всему виной травмы?

Почему? У меня были разве что микроповреждения, не более того. Были дисквалификации, но я сам виноват, наделал делов.

А в ПАОКе?

Это отдельная история, к которой я не хотел бы возвращаться.

Сейчас ты полон сил?

Конечно.

Не загадывал, сколько ты готов еще играть на высоком уровне?

Не могу сказать. Как Бог даст. Понятно, что до 40-ка лет не будут выступать, но сейчас чувствую себя великолепно, готов выкладываться на поле на все 100.

Ранее Хачериди признался, что у него была конкретика от клуба УПЛ, но этот вариант его не устроил.