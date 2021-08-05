Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Хачериди тренируется с «Десной»
Защитник близок к возвращению в УПЛ
Евгений Хачериди / фото - FootBoom
Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал свое возможное возвращение в украинский чемпионат в составе «Десны»:
«Это неправда. Пока я просто тренируюсь с командой».
С Рябоконем общались по поводу возможного сотрудничества?
«Подождите, я в клубе нахожусь первый день.
Дайте мне самому хотя бы понять, что здесь происходит».
Проведя 11 лет в киевском клубе Хачериди покинул Украину в 2018-м году. Он успел поиграть в Греции и Беларуси, и в минувшем сезоне выступал как раз за брестское «Динамо».
Но этой зимой он покинул клуб и провел полгода без футбола на профессиональном уровне.
Напомним, в «Десну» ранее перешел бывший партнер Хачериди по киевскому «Динамо».
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