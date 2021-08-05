Хачериди тренируется с «Десной»

Защитник близок к возвращению в УПЛ

Евгений Хачериди / фото - FootBoom

Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал свое возможное возвращение в украинский чемпионат в составе «Десны»:

«Это неправда. Пока я просто тренируюсь с командой».

С Рябоконем общались по поводу возможного сотрудничества?

«Подождите, я в клубе нахожусь первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что здесь происходит».

Проведя 11 лет в киевском клубе Хачериди покинул Украину в 2018-м году. Он успел поиграть в Греции и Беларуси, и в минувшем сезоне выступал как раз за брестское «Динамо».

Но этой зимой он покинул клуб и провел полгода без футбола на профессиональном уровне.

Напомним, в «Десну» ранее перешел бывший партнер Хачериди по киевскому «Динамо».