Хачериди – о новом клубе: «Посмотрим, как будет дальше»
Хачериди заявлен за команду «Рубин» в Суперболе
Защитник сыграет в футбол 6x6
2 октября 09:27
Фото: Динамо Брест
Защитник Евгений Хачериди сыграет в футбол 6x6.
Он заявлен на Супербол – чемпионат Украины по соккеру. 33-летний игрок сыграет за команду «Рубин».
Вместе с ним за команду сыграет экс-игрок «Шахтера» Евгений Малышев. Также за «Рубин» заявлены несколько экс-игроков «Олимпика».
В чемпионате по Суперболу играет 8 команд в Высшем дивизионе.
Хачериди был близок к переходу в «Десну», но похоже там его не будет.
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