Хачериди заявлен за команду «Рубин» в Суперболе

Защитник сыграет в футбол 6x6

Фото: Динамо Брест

Защитник Евгений Хачериди сыграет в футбол 6x6.

Он заявлен на Супербол – чемпионат Украины по соккеру. 33-летний игрок сыграет за команду «Рубин».

Вместе с ним за команду сыграет экс-игрок «Шахтера» Евгений Малышев. Также за «Рубин» заявлены несколько экс-игроков «Олимпика».

В чемпионате по Суперболу играет 8 команд в Высшем дивизионе.

Хачериди был близок к переходу в «Десну», но похоже там его не будет.