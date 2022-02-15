Почеттино: «ПСЖ будет играть роль аутсайдера в матче с «Реалом»
Хакими: «В «Реале» сделали ставку на других игроков»
Защитник перешел летом в ПСЖ
11:10
Фото: RMC
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими рассказал UEFA, почему не вернулся в «Реал» летом, а перешел в ПСЖ.
«Когда я уходил из «Интера» — «Реал» имел первоочередное право выкупа. Тем не менее, они им не воспользовались, так как решили сделать ставку на других футболистов.
Я согласился на предложение ПСЖ, так как видел их заинтересованность во мне».
15 февраля в 22:00 ПСЖ сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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