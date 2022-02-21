Хамес Родригес спас жизнь сопернику, у которого во время матча остановилось сердце
Хамес: «Бенитес не рассчитывал на меня в «Эвертоне»
Полузащитник играет в Катаре
Фото: AFP
Полузащитник Хамес Родригес признался Sky Sports, что хотел остаться в «Эвертоне».
«Я хотел быть в «Эвертоне» намного дольше. Это отличная команды с невероятными фанатами, но тренер на меня не рассчитывал».
В сентябре Хамес покинул «Эвертон». Зимой Бенитес был уволен из клуба.
Он стал игроком «Аль-Райана», где забил три мяча и сделал четыре ассиста в 9 матчах.
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