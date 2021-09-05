Хамес может усилить турецкий клуб. Он все еще не покинул «Эвертон»

На полузащитника не рассчитывают в Англии

Фото: AS

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может оказаться в Турции.

Контакт с колумбийцем налаживает «Истанбул Башакшехир», который хочет усилиться, сообщает Fotomac. Пока игрок остался в Англии.

В «Эвертоне» на Хамеса не рассчитывают. За два матча в АПЛ он не сыграл ни разу и даже не попадал в заявку.

Летом он был близок к уходу, но так и не нашел себе новый клуб. В Турции трансферное окно открыто дольше, чем в остальных странах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона.