«Эвертон» намерен осуществить с «Порту» громкий обмен. Хамес может уехать на Пиренеи
Хамес может усилить турецкий клуб. Он все еще не покинул «Эвертон»
На полузащитника не рассчитывают в Англии
10:27
Фото: AS
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может оказаться в Турции.
Контакт с колумбийцем налаживает «Истанбул Башакшехир», который хочет усилиться, сообщает Fotomac. Пока игрок остался в Англии.
В «Эвертоне» на Хамеса не рассчитывают. За два матча в АПЛ он не сыграл ни разу и даже не попадал в заявку.
Летом он был близок к уходу, но так и не нашел себе новый клуб. В Турции трансферное окно открыто дольше, чем в остальных странах.
Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона.
Комментарии 0