Хамес ведет переговоры с клубом из Катара
Хамес в ближайшее время уедет в Катар
Полузащитник договорился с местным клубом
14:41
Фото: Marca
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес договорился о переходе в катарский клуб.
Он заключит соглашение с «Аль-Райан». Переговоры между сторонами уже завершились, сообщает Sky Sports.
30-летний колумбиец уже прошел медосмотр для новой команды. Катарцы уладили трансфер с «Эвертоном». О подробностях сообщат позже.
Ранее Хамес отклонил предложение из Турции.
В «Эвертоне» на него не рассчитывают.
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