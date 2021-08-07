ЛЧ. Автогол и реализованный пенальти украинцев помогли «Ференцварошу» обыграть «Славию», «Легия» добыла ничью с «Динамо»
Харатин: «Если не чувствуешь, что забьешь, нечего бить пенальти»
Украинец реализовал 11-метровый и помог «Ференцварошу» одолеть «Славию»
17:46
Игорь Харатин / Фото - Getty Images
Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин прокомментировал победу в первом матче со «Славией» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:0). Слова украинца передает Nemzeti Sport.
Первый тайм против «Славии» проходил очень сложно. Мы не видели такой интенсивной атаки не то что в чемпионате Венгрии, а и в группе ЛЧ в прошлом сезоне. Непросто играть, когда нашу атакующую линию постоянно тревожат, а соперники ищут возможности пойти один в один. Можем многому научиться в таких матчах.
В еврокубках каждая команда пытается показать, на что способна. Против нас они играют в другом стиле. Теперь мы почувствовали, каково это, когда нельзя выдохнуть. Извлекли уроки из этого, результат оставляет шансы на проход.
Метод исполнения пенальти пока раскрывать не буду. Но я был уверен, что забью. Если не чувствуешь этого, нечего даже браться за исполнение удара.
Ранее тренер «Славии» Йиндржих Трпишовски заявил, что автогол Тараса Качарабы в данном матче – случайность.
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