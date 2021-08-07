Харатин: «Если не чувствуешь, что забьешь, нечего бить пенальти»

Игорь Харатин / Фото - Getty Images

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин прокомментировал победу в первом матче со «Славией» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:0). Слова украинца передает Nemzeti Sport.

В еврокубках каждая команда пытается показать, на что способна. Против нас они играют в другом стиле. Теперь мы почувствовали, каково это, когда нельзя выдохнуть. Извлекли уроки из этого, результат оставляет шансы на проход.

Метод исполнения пенальти пока раскрывать не буду. Но я был уверен, что забью. Если не чувствуешь этого, нечего даже браться за исполнение удара.