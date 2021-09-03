«Легия» заплатила за Харатина менее миллиона, но «Ференцварош» может получить бонусы
Харатин – о неожиданной смене клуба: «Был немного в шоке»
Игроку пришлось досрочно покинуть расположение национальной команды
3 сентября 08:18
Игорь Харатин / фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин прокомментировал свой спонтанный переход из «Ференцвароша» в польскую «Легию»:
«Все состоялось очень быстро. Клубы решили между собой все вопросы. Оставалось только согласовать со мной. Решил лететь, потому что конец трансферного окна. Мне нужно было срочно вылетать в Варшаву.
Все случилось быстро и неожиданно. Был немного в шоке, но это футбол - бывают такие моменты.
С Петраковым про матч с Францией еще не разговаривал».
Украинец не принял участия в матче с Казахстаном как раз-таки из-за подписания контракта с новой командой.
Стало известно, сколько получили венгры с продажи хавбека.
Напомним, Харатин уже обозначил свои цели в «Легии».
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