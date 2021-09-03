Харатин – о неожиданной смене клуба: «Был немного в шоке»

Игорь Харатин / фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин прокомментировал свой спонтанный переход из «Ференцвароша» в польскую «Легию»:

Все случилось быстро и неожиданно. Был немного в шоке, но это футбол - бывают такие моменты.

С Петраковым про матч с Францией еще не разговаривал».