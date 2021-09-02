Харатин обозначил свои цели в «Легии»
Новоиспеченный полузащитник варшавской «Легии» Игорь Харатин прокомментировал своей переход в новую команду:
Разговаривал ли ты с кем-то из «Легии» до перехода?
«У меня не было так много времени, потому что я летел сюда, но по прибытии я поговорил с Джоэлем Абу-Ханной, который рассказал мне немного о клубе.
Я лучше себя чувствую на позиции опорного полузащитника, на которой постоянно играю, но могу сыграть и в центре защиты. Эти позиции для меня самые лучшие.
Конечно, хочу выиграть чемпионат. Для меня это очень важно, потому что в «Ференцвароше» мы выиграли чемпионат три раза подряд. «Легия» также выиграла титул. Важно, когда клуб хочет становиться лучше и выиграть все. Я хочу выиграть чемпионат и попасть в еврокубки».
Украинцу пришлось покинуть расположение сборной, чтобы подписать контракт с клубом.
Несмотря на то, что Харатин заявил, что его продали не уведомив, в «Ференцвароше» утверждают, что Игорь сам инициировал свой трансфер.
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