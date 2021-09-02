Харатин обозначил свои цели в «Легии»

Игорь Харатин / фото - Legia

Новоиспеченный полузащитник варшавской «Легии» Игорь Харатин прокомментировал своей переход в новую команду:

Разговаривал ли ты с кем-то из «Легии» до перехода?

Я лучше себя чувствую на позиции опорного полузащитника, на которой постоянно играю, но могу сыграть и в центре защиты. Эти позиции для меня самые лучшие.

Конечно, хочу выиграть чемпионат. Для меня это очень важно, потому что в «Ференцвароше» мы выиграли чемпионат три раза подряд. «Легия» также выиграла титул. Важно, когда клуб хочет становиться лучше и выиграть все. Я хочу выиграть чемпионат и попасть в еврокубки».