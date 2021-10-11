Харатин: «Ожидаем замечательной атмосферы на матче с Боснией»

Игорь Харатин / Фото: УАФ

Хавбек сборной Украины Игорь Харатин высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

- Мне очень приятно находиться во Львове. У меня была встреча с семьей, с нетерпением ждем завтрашнего матча и ожидаем замечательной атмосферы.

- Какие пожелания вам выразили в вашем клубе накануне отъезда в сборную?

- Тренер пожелал удачи, а также получить побольше игрового опыта. Матчи за сборную – это другой уровень, мы понимаем, насколько это важные поединки, поэтому мы готовимся на все сто процентов.

- Что вы чувствуете по поводу такого высокого интереса к пребыванию сборной во Львове?

- Приятно, что столько людей приходит на пресс-конференцию, повторюсь, это очень важная игра, мы готовимся