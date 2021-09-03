Харатин: «Смотрели матч Казахстан – Украина вместе с игроками «Легии»

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Полузащитник «Легии» Игорь Харатин прокомментировал УАФ переход в польский клуб и ничью Казахстана с Украиной.

Кроме того, я с нетерпением ожидаю, когда присоединюсь к варшавской команде. Для меня это новый вызов. Поэтому после игр в сборной буду готовиться к чемпионату Польши.

Когда подписывал контракт, шел поединок с Казахстаном. Оставалось семь минут, и мы вместе с ребятами из «Легии» смотрели этот матч. Сначала очень радовались, но в дальнейшем ... Что ж, это футбол! Бывают и такие результаты, надо держать удар и идти дальше».