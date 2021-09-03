Буяльский не поможет Украине в матче с Францией
Харатин: «Смотрели матч Казахстан – Украина вместе с игроками «Легии»
Полузащитник – о переходе в польский клуб
3 сентября 14:44
Фото: fradi.hu
Полузащитник «Легии» Игорь Харатин прокомментировал УАФ переход в польский клуб и ничью Казахстана с Украиной.
«Сегодняшняя тренировка была очень хорошей, готовимся к игре с Францией. Не всегда в футболе побеждают фавориты, что и показал матч с казахстанцами, поэтому надо работать и надеяться. Только тот, кто отдает все силы, получает результат.
Кроме того, я с нетерпением ожидаю, когда присоединюсь к варшавской команде. Для меня это новый вызов. Поэтому после игр в сборной буду готовиться к чемпионату Польши.
Когда подписывал контракт, шел поединок с Казахстаном. Оставалось семь минут, и мы вместе с ребятами из «Легии» смотрели этот матч. Сначала очень радовались, но в дальнейшем ... Что ж, это футбол! Бывают и такие результаты, надо держать удар и идти дальше».
Украина сыграет с Францией 4 сентября.