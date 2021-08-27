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Харатин: «У «Ференцвароша» где-то даже лигочемпионовская группа»
Чемпион Венгрии сыграет в Лиге Европы
22:29
Фото: Fradi.hu
Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для своей команды.
«Тяжелая группа, где-то даже лигочемпионовская. Я не скажу, что ждали легких соперников. Все группы достаточно равные. В этом году очень хороший уровень соперников в Лиге Европы.
Будут хорошие игры. Думаю, у нас будет полный стадион. Всем будет интересно посмотреть на эти игры. Поэтому всех ждем на матчах.
Задачи? Мы будем готовиться от матча к матчу. Мы хотим побеждать. А там будем смотреть. Конечно, нужно поставить цель - выход из группы. Будет нелегко, но нужно работать, отдаваться в каждом матче. Тогда у нас будет шанс».
«Ференцварош» сыграет с «Селтиком», «Бетисом» и «Байером».
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