Харатин: «У «Ференцвароша» где-то даже лигочемпионовская группа»

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Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для своей команды.

Будут хорошие игры. Думаю, у нас будет полный стадион. Всем будет интересно посмотреть на эти игры. Поэтому всех ждем на матчах.

Задачи? Мы будем готовиться от матча к матчу. Мы хотим побеждать. А там будем смотреть. Конечно, нужно поставить цель - выход из группы. Будет нелегко, но нужно работать, отдаваться в каждом матче. Тогда у нас будет шанс».