Харрис: «Меня бы заинтересовал долгосрочный контракт с «Металлистом»

Фото: ФК Металлист

Полузащитник «Металлиста» Кадим Харрис заявил, что хочет продлить контракт с украинским клубом.

Хотел бы ты продлить контракт с «Металлистом»?

Пока что мне все очень нравится. Сейчас речь зашла о подписании более длительного контракта. Меня бы это заинтересовало. Хочу быть частью путешествия, которое, похоже, идет в Европу. Это произойдет, может, в ближайшие пару лет».