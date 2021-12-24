Звездный легионер «Металлиста»: «Рад, что играл в «Ред Булле»
Харрис: «Меня бы заинтересовал долгосрочный контракт с «Металлистом»
Англичанин хочет остаться в команде
20:33
Фото: ФК Металлист
Полузащитник «Металлиста» Кадим Харрис заявил, что хочет продлить контракт с украинским клубом.
Хотел бы ты продлить контракт с «Металлистом»?
«Да, конечно. Думаю, изначально я подписал краткосрочный контракт, потому что это для меня новый опыт. И клуб, и моя сторона были заинтересованы именно в краткосрочном договоре для начала. Мы хотели посмотреть, как пойдут дела у меня, присмотреться к клубу, городу.
Пока что мне все очень нравится. Сейчас речь зашла о подписании более длительного контракта. Меня бы это заинтересовало. Хочу быть частью путешествия, которое, похоже, идет в Европу. Это произойдет, может, в ближайшие пару лет».
Харрис уже успел забить в составе харьковчан.
Его контракт истекает в конце сезона.
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