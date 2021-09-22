Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче

Хавбек отличился в воротах «Десны»
Футбол Кубок Украины по футболу
10:07
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Фото: ФК Металлист

«Металлист» обыграл «Десну» в 1/16 финала Кубка Украины.

Сравнял счет в матче полузащитник Кадим Харрис. Это его дебютный гол за команду в первом матче за клуб.

Харрис пришел в «Металлист» пару дней назад.

Последние два сезона Харрис провел в «Шеффилде». Также у него есть опыт выступления в АПЛ.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист Кадим Харрис

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Футбол Кубок Украины по футболу
10:56
Игрок «Десны»: «Судья сломал игру. «Металлист» уверенно играл руками в штрафной»
Игрок «Десны»: «Судья сломал игру. «Металлист» уверенно играл руками в штрафной»
Футбол Кубок Украины по футболу
09:03
Рябоконь: «От этого арбитра другого судейства я и не ожидал, но «Металлист» победил заслуженно»
Рябоконь: «От этого арбитра другого судейства я и не ожидал, но «Металлист» победил заслуженно»
Футбол Кубок Украины по футболу
08:51
Кучер: «На «Десну» игроков даже не надо было сильно настраивать – для них это хороший мотиватор и раздражитель»
Кучер: «На «Десну» игроков даже не надо было сильно настраивать – для них это хороший мотиватор и раздражитель»
Футбол Кубок Украины по футболу
08:32
Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины
Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
21 сентября 21:10
Форвард «Десны»: «Думаю, «Металлист» боролся бы в УПЛ за призовые места»
Форвард «Десны»: «Думаю, «Металлист» боролся бы в УПЛ за призовые места»
Футбол Кубок Украины по футболу
21 сентября 13:45

Новости: Футбол

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Кубок Украины по футболу
10:56
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Украинская Премьер-лига
10:27
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
10:16
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Кубок Украины по футболу
10:07
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Украинская Премьер-лига
09:54
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
Премьер-Лига (Англия)
09:48
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости