Рябоконь: «От этого арбитра другого судейства я и не ожидал, но «Металлист» победил заслуженно»
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Хавбек отличился в воротах «Десны»
Фото: ФК Металлист
«Металлист» обыграл «Десну» в 1/16 финала Кубка Украины.
Сравнял счет в матче полузащитник Кадим Харрис. Это его дебютный гол за команду в первом матче за клуб.
Харрис пришел в «Металлист» пару дней назад.
Последние два сезона Харрис провел в «Шеффилде». Также у него есть опыт выступления в АПЛ.
Комментарии 0