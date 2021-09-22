Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче

Хавбек отличился в воротах «Десны»

Фото: ФК Металлист

«Металлист» обыграл «Десну» в 1/16 финала Кубка Украины.

Сравнял счет в матче полузащитник Кадим Харрис. Это его дебютный гол за команду в первом матче за клуб.

Харрис пришел в «Металлист» пару дней назад.

Последние два сезона Харрис провел в «Шеффилде». Также у него есть опыт выступления в АПЛ.