Арендованный у «Динамо» защитник не сможет сыграть против киевлян
Хацкевич: «Дай Бог, «Динамо» возьмет очки с «Барселоной», в других матчах будет очень сложно»
Бывший тренер киевлян поделился мнением о борьбе в группе Лиги чемпионов
15:43
Александр Хацкевич / Фото - ФК Ротор
Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о борьбе в группе киевлян в Лиге чемпионов.
Вы заранее отдаете первое место «Баварии», и я могу сказать, что в группе оно за мюнхенским клубом будет точно. Так, как они играют и как используют свои ресурсы, все знают.
А что касается «Динамо» и его борьбы за вторую строчку, то сложно что-то говорить. В группе сыграно уже 50 процентов матчей – и сколько у динамовцев очков? Одно. Ну вот.
Дай Бог, чтобы в домашней игре с «Барселоной» ребята еще набрали. В остальных же матчах сделать это будет очень тяжело.
Ранее сообщалось, что арендованный у «Динамо» защитник не сможет сыграть против киевлян.
Комментарии 0