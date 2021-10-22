Хацкевич: «Дай Бог, «Динамо» возьмет очки с «Барселоной», в других матчах будет очень сложно»

Александр Хацкевич / Фото - ФК Ротор

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о борьбе в группе киевлян в Лиге чемпионов.

А что касается «Динамо» и его борьбы за вторую строчку, то сложно что-то говорить. В группе сыграно уже 50 процентов матчей – и сколько у динамовцев очков? Одно. Ну вот.

Дай Бог, чтобы в домашней игре с «Барселоной» ребята еще набрали. В остальных же матчах сделать это будет очень тяжело.