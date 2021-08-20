Хорватский клуб может отказаться от игрока «Динамо»
Хацкевич: «Гармаш в любой момент мог подвести»
Тренер не мог положиться на хавбека
Денис Гармаш / фото - ФК Динамо
Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о ненадежности полузащитника Дениса Гармаша:
«Классный пацан. Как человек, как футболист — Гармаш прекрасный. Все знают, да и ты (обращается к Милевскому – прим.), когда выходил с ним на поле, тоже мог понимать, что в любой момент может подвести, но как футболист и человек – всегда со своим мнением.
Независимо от того, совпадает оно с твоим или с чужим мнением.
У него есть свое мнение, он будет с ним идти. Правильное оно или нет. Это в нем подкупает».
В этом сезоне главный тренер «Динамо» Мирча Луческу решил поэкспериментировать с позицией игрока и поставить его на позицию форварда. В трех матчах Денис выходил в атаке и как ранее сообщал ассистент тренера Эмиль Карас, румынский специалист остался доволен стилем игры Гармаша.
Ранее Хацкевич назвал факторы, которые помогли Луческу добиться успеха в столичном клубе.
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