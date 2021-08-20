Хацкевич: «Гармаш в любой момент мог подвести»

Денис Гармаш / фото - ФК Динамо

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о ненадежности полузащитника Дениса Гармаша:

Независимо от того, совпадает оно с твоим или с чужим мнением.

У него есть свое мнение, он будет с ним идти. Правильное оно или нет. Это в нем подкупает».