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Хацкевич – главный претендент на должность тренера «Колоса»
Белорусский специалист может вернуться к работе в Украине
Александр Хацкевич / фото - Футбол 1/2/3
Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить ковалевский «Колос».
После унизительного поражения 0:7 от столичного клуба тренерский мостик покинул Руслан Костышин, возглавлявший команду с 2014 года.
Руководство «Колоса» рассматривает Хацкевича как одного из главных кандидатов на этот пост. Лучший бомбардир в истории УПЛ Максим Шацких может стать его ассистентом на этой должности.
Также в штаб могут войти Сергей Федоров, Сергей Кузнецов и Вячеслав Кернозенко.
Последним местом работы белорусского тренера является российский «Ротор», откуда он ушел весной этого года.
Напомним, Костышин извинился перед болельщикам после разгрома от «Динамо».
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