Хацкевич – главный претендент на должность тренера «Колоса»

Белорусский специалист может вернуться к работе в Украине

Александр Хацкевич / фото - Футбол 1/2/3

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить ковалевский «Колос».

После унизительного поражения 0:7 от столичного клуба тренерский мостик покинул Руслан Костышин, возглавлявший команду с 2014 года.

Руководство «Колоса» рассматривает Хацкевича как одного из главных кандидатов на этот пост. Лучший бомбардир в истории УПЛ Максим Шацких может стать его ассистентом на этой должности.

Также в штаб могут войти Сергей Федоров, Сергей Кузнецов и Вячеслав Кернозенко.

Последним местом работы белорусского тренера является российский «Ротор», откуда он ушел весной этого года.

Напомним, Костышин извинился перед болельщикам после разгрома от «Динамо».