Бывший игрок сборной России: «путин давно потерял голову, как и лукашенко»
Хацкевич: «лукашенко полностью принадлежит путину»
Белорусский тренер высказался о президенте своей страны
Александр Хацкевич / Фото: Футбол 24
Белорусский тренер Александр Хацкевич высказался об александре лукашенко, президенте беларуси.
«лукашенко считает, что управляет колхозом. В стране один президент, а все остальные чиновники – это главы. Глава федерации футбола, глава совхоза. Ты не директор завода, ты глава завода. Наверное, он думает, что управляет колхозом. Он сам говорил, что он тоже колхозник. Он остался с таким менталитетом крестьянина.
Понятно, что он будет озвучивать то, что хочет слушать и слышать его друг, по его словам, путин. Он показывает, что хочет участвовать в мирных переговорах, быть гарантом для Украины. Но люди понимают, что этот человек полностью принадлежит путину».
Ранее Хацкевич призвал ужесточить санкции против российских и белорусских спортсменов.
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