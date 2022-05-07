Хацкевич: «лукашенко полностью принадлежит путину»

Александр Хацкевич / Фото: Футбол 24

Белорусский тренер Александр Хацкевич высказался об александре лукашенко, президенте беларуси.

Понятно, что он будет озвучивать то, что хочет слушать и слышать его друг, по его словам, путин. Он показывает, что хочет участвовать в мирных переговорах, быть гарантом для Украины. Но люди понимают, что этот человек полностью принадлежит путину».