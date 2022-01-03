Хацкевич: «Миколенко – молодец. У него все получится в «Эвертоне»

Миколенко и Хацкевич / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший тренер Виталия Миколенко в «Динамо» Александр Хацкевич высказался в эфире YouTube-канала «SportArena» относительно трансфера своего экс-подопечного в «Эвертон».

Помню те два года, когда мы вместе работали. Поблагодарили друг друга. Мне очень приятно.

Конечно, у него все получится. Зная Виталия, его характер и потенциал, который он еще не раскрыл полностью. Так что у него все будет супер.