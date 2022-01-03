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Хацкевич: «Миколенко – молодец. У него все получится в «Эвертоне»

Экс-тренер «Динамо» высказался о трансфере бывшего подопечного
Футбол Премьер-Лига (Англия)
03 января 23:00
Хацкевич: «Миколенко – молодец. У него все получится в «Эвертоне»
Миколенко и Хацкевич / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший тренер Виталия Миколенко в «Динамо» Александр Хацкевич высказался в эфире YouTube-канала «SportArena» относительно трансфера своего экс-подопечного в «Эвертон».

Миколенко — молодец. Очень рад за него, общался с ним пару дней назад. Это очень большой шаг в его карьере, в таком возрасте уехать.

Помню те два года, когда мы вместе работали. Поблагодарили друг друга. Мне очень приятно.

Конечно, у него все получится. Зная Виталия, его характер и потенциал, который он еще не раскрыл полностью. Так что у него все будет супер.

Ранее сообщалось, что контракт Миколенко в «Эвертоне» обязывает его выучить английский язык.

Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Александр Хацкевич Эвертон Динамо Киев

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