Контракт Миколенко в «Эвертоне» обязывает его выучить английский язык
Хацкевич: «Миколенко – молодец. У него все получится в «Эвертоне»
Экс-тренер «Динамо» высказался о трансфере бывшего подопечного
03 января 23:00
Миколенко и Хацкевич / Фото - ФК Динамо Киев
Бывший тренер Виталия Миколенко в «Динамо» Александр Хацкевич высказался в эфире YouTube-канала «SportArena» относительно трансфера своего экс-подопечного в «Эвертон».
Миколенко — молодец. Очень рад за него, общался с ним пару дней назад. Это очень большой шаг в его карьере, в таком возрасте уехать.
Помню те два года, когда мы вместе работали. Поблагодарили друг друга. Мне очень приятно.
Конечно, у него все получится. Зная Виталия, его характер и потенциал, который он еще не раскрыл полностью. Так что у него все будет супер.
Ранее сообщалось, что контракт Миколенко в «Эвертоне» обязывает его выучить английский язык.
Комментарии 0