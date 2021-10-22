Рыбалка: «Наше «Динамо» при Реброве было посильнее, чем сейчас»
Хацкевич: «На сегодняшний день «Динамо» ни в чем не уступает «Барселоне»
После трех туров Лиги чемпионов киевляне с одним очком располагаются на четвертом месте в группе E
07:30
Александр Хацкевич / Фото: meta-ratings.com.ua
Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о матче киевлян в третьем туре Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1):
Вы, журналисты, смотрите на принцип xG и еще что-то. Мы же смотрим на футбол немного по-другому. Вчера на «Камп Ноу» был счет 0:1 – понятно, что он отрицательный. Но по ходу игры было видно, что на сегодняшний день «Динамо» ни в чем не уступает «Барселоне». Киевской команде лишь нужен человек, который будет ставить точку.
Футбольная импотенция. От игры «Динамо» в матче с «Барселоной» хочется материться.
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