Хацкевич назвал факторы, которые помогли Луческу привести «Динамо» к успеху

Румынский тренер помог взять команде несколько трофеев

Александр Хацкевич / фото - dynamo.kiev

Экс-тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, за счет чего нынешний наставник киевлян Мирча Луческу смог добиться успеха:

«Мы же тоже общаемся с ребятами. Луческу – опытный тренер. Футболисты в первую очередь поверили в себя. Они уже 3-4 год играют вместе. Молодой командой они были, когда 18-19 летний Миколенко первый раз выходил на поле. Тот же Виктор Цыганков начал более стабильно играть, тот же Беседин, Буяльский. Последний считался опытным футболистом. Никита Бурда здорово начал, Шапаренко. Только все начинали. И вот за этот период времени понятно, что опыт Луческу, вера футболистов в тренера, дали такой результат. Выиграли все. Это заслуга в первую очередь футболистов и тренеров, но я думаю, что эта вера в Луческу, и то, что он зарядил ребят – самое главное».

Хацкевич руководил «Динамо» в 2012 году, а также в период с 2017 по 2019. За это время наставник лишь дважды взял со столичным клубом Суперкубок Украины.

Луческу же возглавил киевлян летом прошлого года и выиграл все возможные внутренние трофеи за это время.

Ранее киевляне впервые в сезоне потеряли очки, расписав с «Ингульцом» ничью. Президент клуба из Петрово очень эмоционально отреагировал на результат встречи.