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Хацкевич ответил на вопрос о готовности возглавить сборную Украины

Специалист ранее возглавлял киевское «Динамо»
Футбол Сборная Украины
3 августа 13:33
Хацкевич ответил на вопрос о готовности возглавить сборную Украины
Александр Хацкевич / фото - РСпорт

Белорусский специалист Александр Хацкевич прокомментировал вероятность того, что он возглавит сборную Украины. Экс-наставник киевского «Динамо» считает, что вряд ли сможет принять подобное предложение.

  «Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, который имеет паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать – тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение». 

Александр ранее рассказал о давлении со стороны болельщиков киевлян.

 

Антон Кривенко
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